22:13, 14 ноября 2022
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Даня Милохин попал в черный список на российском ТВ
Блогер и певец Даня Милохин, недавно уехавший в Дубай, внезапно оказался в черном списке на всех российских телевизионных каналах.
Сообщение об этом появилось в одном из телеграм каналов. Из поста следует, что Милохин радуется зря.
Будет не до смеха, когда он узнает, что его больше не пустят на телевидение, - говорится в сообщении.
Тот факт, что на государственных каналах есть нежелательные гости - известен.
Однако почему именно туда решили включить Даню - не до конца понятно.
Особых высказываний певец себе не позволял и старался быть уважительным в общении с прессой.
Скорее всего, внезапный уход из проекта "Ледниковый период" сорвал рейтинги шоу и сильно разозлил студийных боссов.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://t.me/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: