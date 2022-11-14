Даня Милохин попал в черный список на российском ТВ

Блогер и певец Даня Милохин, недавно уехавший в Дубай, внезапно оказался в черном списке на всех российских телевизионных каналах.

Сообщение об этом появилось в одном из телеграм каналов. Из поста следует, что Милохин радуется зря.

Будет не до смеха, когда он узнает, что его больше не пустят на телевидение, - говорится в сообщении.

Тот факт, что на государственных каналах есть нежелательные гости - известен.

Однако почему именно туда решили включить Даню - не до конца понятно.

Особых высказываний певец себе не позволял и старался быть уважительным в общении с прессой.

Скорее всего, внезапный уход из проекта "Ледниковый период" сорвал рейтинги шоу и сильно разозлил студийных боссов.