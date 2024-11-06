Дане Милохину грозит штраф до 30 тысяч за неявку по повестке

Дане Милохину грозит штраф за третью неявку по повестке. Блогера разыскивает военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Милохина не выписали из дома на улице Архитектора Райта в Красногорске. По месту прописки продолжают приходить повестки, но блогер не появляется в военкомате. Теперь ему грозят административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей за очередную неявку.

На данный момент Милохин не комментировал сообщения СМИ.

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