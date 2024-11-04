«Не ради пиара»: Медведева рассказала, что на самом деле ее связывало с Милохиным

Евгения Медведева призналась, что целовалась с Даней Милохиным ради внимания. Фигуристка рассказала об отношениях с блогером в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Несколько лет назад Медведева и Милохин были участниками «Ледникового периода». В одном из номеров они поцеловались, и после этого все стали обсуждать их служебный роман. В новом интервью фигуристка опровергла слухи об отношениях с блогером и заявила, что целовалась с ним для привлечения внимания.

«Нет, это не ради пиара. Ради внимания — я такая одинокая, свободная, у меня там парня на горизонте даже не было», — высказалась спортсменка.

Евгения назвала связь с блогером «приколюхой» и отметила, что после поцелуя их ничего не связывало.

Также Медведева уточнила: на сегодняшний день она не поддерживает общение с Даней.

«Не мой человек просто. Все равно осталось, что он уехал с проекта. Из-за него пришлось пахать, кинул меня», — заявила фигуристка.

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