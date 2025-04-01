Далеко не предел: представитель Техника озвучил многомиллионную сумму его лечения в Таиланде

Менеджер Паши Техника признался, что за его лечение заплатили почти 3 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

По данным СМИ, артист находится в больнице Таиланда: у него поражены легкие на 93%. Представитель рэпера утверждает, что на его лечение потрачено уже около трех млн. Однако Пашу планируют перевезти в более дорогую клинику с улучшенным оборудованием.

Менеджер заявил, что основная проблема — в отсутствии лекарств.

«Сейчас будем искать лекарства в России по этим рецептам, рецепты будут переведены на тайский язык. Завтра я вылетаю в Таиланд и попробую эти лекарства Паше привезти», — высказался представитель Техника.

Ранее мы писали, что лечением рэпера Паши Техника в Таиланде займется врач из России. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бывшая жена Паши Техника поделилась подробностями жизни рэпера. Ева Карицкая надеется, что музыкант переосмыслит отношение к запрещенным веществам.