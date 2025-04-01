«Больной человек»: бывшая жена Паши Техника поделилась подробностями жизни рэпера

Бывшая супруга рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Ева Карицкая рассказала, что он был в глубокой депрессии. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Женщина выразила надежду, что если музыкант выживет, то, возможно, переосмыслит собственное поведение и отношение к запрещенным веществам.

«Кто бы что ни говорил, каким бы Паша не был, какой бы образ жизни он не вел, могу так сказать — он больной человек, у него была очень глубокая, сильная депрессия», — поделилась Карицкая.

Кроме того, экс-жена рэпера уточнила, что никогда не бросит своих близких в беде. Ева призналась, что у нее были другие планы, однако в свете последних событий она приняла решение остаться в Таиланде и перевезти в страну своего шестилетнего сына Ивана.

«Планы были другие, но никто не знал, что так получится. Паша окружил себя дурами и дурочками, в затуманенном сознании. Дурак? Да. Но мы все не святые. Да и оправдывать никого не буду», — подытожила она.

27 марта Паша Техник попал в больницу в Таиланде и по-прежнему остается в «стабильно плохом» состоянии. Бывшая жена рэпера рассказала, что у него полностью поражены легкие, проблемы с сердцем и почками, однако мозг не пострадал. Медики при этом предупреждают о высоком риске летального исхода. Музыкант оказался в больнице, предположительно, из-за передозировки запрещенными веществами. При этом друзья заявляют, что его мог отравить неизвестный поклонник.

Ранее мы писали, что Паша Техник предвидел точную дату своей госпитализации.