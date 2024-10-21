Раскрыта стоимость нового автомобиля Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что купила новый автомобиль. Он ей потребовался, чтобы возить дочь в школу. И, по данным Telegram-канал «Звездач», для этой цели артистка выделила 5 млн рублей.

Ведущая программы «Секрет на миллион» выбрала китайский внедорожник Tank 500. Автоэксперт Мария Посеницкая отметила, что сейчас многие скептически относятся к моделям из Китая. Но именно эта машина получает мало нареканий.

«Стоимость внедорожника очень зависит от комплектации, но цена нового автомобиля — более 5 миллионов рублей», - рассказала эксперт.

Напомним, что Кудрявцева воспитывает шестилетнюю дочь Марию, которую родила от мужа-хоккеиста Игоря Макарова. В этом году телеведущая чуть не развелась с супругом из-за его пристрастия к алкоголю, но им все-таки удалось наладить отношения и сохранить семью.

Родить дочь Лере удалось не сразу. Она долгое время мечтала о детях и в итоге решила воспользоваться ЭКО. С третьей попытки Кудрявцевой все-таки удалось забеременеть.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что ищет няню для своей дочери.