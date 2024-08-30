«Летели в ограждение»: жена Дмитрия Диброва попала в ДТП в Турции

Жена телеведущего Дмитрия Диброва попала в ДТП в Турции. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам Полины Дибровой, за поездку в Турцию она дважды оказывалась в опасной ситуации.

«Первая произошла в зале, когда незакрепленный блин 10 кг соскользнул у мужчины и упал в 10 см от моей головы... Грохот, я оглянулась... «Извините, извините». Второй сегодня. Трансфер попал в аварию, не смог затормозить, и мы летели в ограждение...Вот сижу и думаю, это о чем?», — поделилась супруга шоумена.

Известно, что модель отдыхает в пятизвездочной гостинице с детьми и подругами.

Напомним, с нынешней женой Дмитрий Дибров познакомился, когда ей было всего 17 лет. Девушка вышла замуж за телеведущего после достижения совершеннолетия. Их брак критиковали в СМИ из-за слишком большой разницы в возрасте — Полина младше мужа на 30 лет. Но, несмотря на это, они вместе уже 17 лет и воспитывают троих сыновей.

Ранее мы писали, что жена Дмитрия Диброва снялась в ярком платье на отдыхе в Турции.