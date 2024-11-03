«Да как я могла?»: Бьянка ответила хейтерам, осудившим ее за поцелуй с рэпером Natan в реалити

Бьянка ответила хейтерам, которые осудили ее за поцелуй с Natan в шоу.

Артистка вышла на связь спустя некоторое время после слухов о ее интрижке с рэпером, которую покажут в новом выпуске реалити «Звезды в джунглях». Зрители осудили не только певца, но и саму Бьянку, так как не понимают, зачем девушке надо было заводить роман с женатым мужчиной и доводить дело до поцелуев. Однако девушка решила все же объясниться за произошедшее.

Бьянка заявила, что она действительно целовалась с «каким-то мужчиной», но получилось это случайно: ей показалось, что между ними что-то есть. Но это ощущение оказалось обманчивым, из-за чего их взаимоотношения не получили никакого развития. Сейчас, по словам певицы, ей нравится уже другой человек.

«Господи, да как я могла?... Друзья, так бывает, что на секунду тебе что-то кажется, а потом уже вообще не кажется. Я влюблена совершенно в другого человека, который никогда в жизни не пойдет ни на один проект вообще в этой жизни. Надеюсь, понятно изъяснилась», — заявила Бьянка в личном блоге.

Также артистка заявила, что не может жить без рэпера Natan, но это оказалось лишь шуткой.

Ранее мы писали о том, что Natan ответил Канделаки, попытавшейся спасти его репутацию после измен жене на шоу.

Также сообщалось, что Мария Погребняк обрушилась на Natan после видео с Бьянкой.