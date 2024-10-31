«У нас в стране будет безотцовщина»: Мария Погребняк обрушилась на Natan после видео с Бьянкой

Блогер Мария Погребняк раскритиковала певца Алишера Мирзохонова, известного под псевдонимом Natan (Натан), и обвинила его в разрушении института семьи и брака.

«Если не будет тех, кто осуждает таких, как Natan, у нас в стране будет безотцовщина. Нас, женщин, будут не ценить, а лишь использовать. Мужская вседозволенность будет процветать, а женщины будут разочарованы в мужчинах», - написала Мария в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что поступкам артиста на проекте «Звезды в джунглях» нет оправданий. Поведение женатого рэпера Погребняк назвала подлостью.

«Мы должны говорить об этом, чтобы не допустить дальнейшего разврата, обесценивания института семьи. Как общество, мы обязаны защищать ценности и уважение в отношениях», - заключила Мария.

Напомним, изначально рэпер оскандалился в реалити «Звезды в джунглях», где, будучи женатым, закрутил роман с блогершей Валерией Чекалиной.

Позже журналистка Алена Жигалова раскрыла имя еще одной участницы шоу «Звезды в джунглях», с которой изменял жене Natan. Она опубликовала видео, на котором артист целовался с Татьяной Липницкой, выступающей под псевдонимом Бьянка.