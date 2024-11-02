НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 ноября 2024, 08:19
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Natan ответил Канделаки, попытавшейся спасти его репутацию после измен жене на шоу

Изменивший жене на шоу Natan поблагодарил Тину Канделаки за поддержку.
Natan ответил Канделаки, попытавшейся спасти его репутацию после измен жене на шоу

© Lomohov Anatoly/East News

Флиртовавший сразу с двумя участницами шоу «Звезды в джунглях» рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) словил волну хейта в Сети. За музыканта вступилась директор канала ТНТ Тина Канделаки. Артист поблагодарил телеведущую за поддержку.

Исполнитель хита «Дерзкая» отреагировал на слова Канделаки в социальных сетях. Natan с благодарностью принял ее поддержку.

«Многие люди в сложных ситуациях проявляют себя по-разному. Есть люди, мнение которых для меня очень важно и ценно», — написал Алишер.

Уже несколько недель в Сети активно обсуждают скандал, произошедший на проекте телеканала ТНТ. Выяснилось, что женатый исполнитель закрутил роман с блогершей Лерчек. Уже после завершения съемок Валерия Чекалина призналась, что пожалела об этой интрижке, так как узнала не только о супруге Natan, но и о еще одном его любовном интересе. Музыкант закрутил интрижку с певицей Бьянкой, которая пришла на шоу вместо Клавы Коки.

Тина Канделаки, говоря о случившемся, отметила, что людям необходимо следить за собой, а не лезть в чужую личную жизнь. По ее словам, рэпер сам разберется со своими отношениями.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
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