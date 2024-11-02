Natan ответил Канделаки, попытавшейся спасти его репутацию после измен жене на шоу

Флиртовавший сразу с двумя участницами шоу «Звезды в джунглях» рэпер Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) словил волну хейта в Сети. За музыканта вступилась директор канала ТНТ Тина Канделаки. Артист поблагодарил телеведущую за поддержку.

Исполнитель хита «Дерзкая» отреагировал на слова Канделаки в социальных сетях. Natan с благодарностью принял ее поддержку.

«Многие люди в сложных ситуациях проявляют себя по-разному. Есть люди, мнение которых для меня очень важно и ценно», — написал Алишер.

Уже несколько недель в Сети активно обсуждают скандал, произошедший на проекте телеканала ТНТ. Выяснилось, что женатый исполнитель закрутил роман с блогершей Лерчек. Уже после завершения съемок Валерия Чекалина призналась, что пожалела об этой интрижке, так как узнала не только о супруге Natan, но и о еще одном его любовном интересе. Музыкант закрутил интрижку с певицей Бьянкой, которая пришла на шоу вместо Клавы Коки.

Тина Канделаки, говоря о случившемся, отметила, что людям необходимо следить за собой, а не лезть в чужую личную жизнь. По ее словам, рэпер сам разберется со своими отношениями.