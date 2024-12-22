18-летняя Аврора Киба вернулась из Лондона ради концерта Григория Лепса

18-летняя Аврора Киба пообещала прилететь из Лондона, где она учится на дизайнера, чтобы увидеться с 62-летним женихом, певцом Григорием Лепсом.

22 декабря в Москве запланирован гала-концерт под названием «Рождество с Григорием Лепсом». Артист устраивает мероприятие ежегодно с 2015 года. Вместе с ним на сцену выйдут Стас Михайлов, Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, Aнна Asti, Лариса Долина, Люся Чеботина и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Киба призналась в своем блоге, что не пропустит мероприятие жениха и обязательно посетит его.

«Обязательно буду», - ответила Аврора на вопрос подписчицы.

Киба сопроводила пост фотографией, на которой запечатлена рядом с Лепсом. На снимке Аврора в вечернем платье с глубоким декольте нежно смотрит на музыканта и улыбается ему.

Напомним, избранница Лепса получает образование в Лондоне, пока певец живет и активно работает в Москве. Григорий в интервью рассказывал, что ждет возлюбленную и готов подарить ей «10 лет счастливой жизни». Он также заявил о том, что хочет детей.

Ранее Григорий Лепс заявил, что планирует сыграть свадьбу с Авророй Кибой следующим летом.