Cтанет мегахитом: Катя Лель запишет трек с 11-летней исполнительницей «Сигмы боя»

Катя Лель и исполнительница песни «Сигма бой» выпустят совместный трек

Певица запишет дуэт вместе 11-летней школьницей Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева). Девочка прославилась по всему миру благодаря песне «Сигма бой», которую она исполняет совместно с Марией Янковской.

Лель и Betsy выпустят совместный трек под названием «Делулу» (от английского слова «delusional» — «бредовый, заблуждающийся, иллюзорный»). Об этом рассказал отец девочки Михаил Чертищев, который так же является ее музыкальным продюсером. По его словам, певицы уже начали работу над песней.

«Да, будет фит», — сказал Михаил в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, Катя Лель также прокомментировала данную новость, подчеркнув, что ее дуэт с 11-летней девочкой станет мегахитом.

Напомним, что песня «Сигма бой» вышла 4 октября 2024 года и стала известна во всем мире благодаря социальным сетям, в которых завирусились видео под этот хит. А уже в январе 2025 песня вошла в топ-10 мирового чарта Billboard.

Ранее мы писали о том, что исполнительница хита «Сигма бой» перешла на домашнее обучение из-за буллинга.

Также сообщалось, что раскрыта стоимость преображения Кати Лель.