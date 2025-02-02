«Подтяжка лица, ботокс и блефаропластика»: раскрыта стоимость преображения Кати Лель
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В сентябре 2024 года певица Катя Лель отметила свой 50-летний юбилей. Однако выглядит исполнительница хита «Мой мармеладный» гораздо моложе. У нее практически нет признаков старения: кожа гладкая, подбородок четко очерчен и даже шея не выдает возраст. Секрет Кати Лель в хирургических вмешательствах или генетике? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил известный пластический хирург Сергей Свиридов.
Как отметил специалист, Катя Лель действительно выглядит очень хорошо в свои 50 лет. По его словам, это результат целого комплекса, состоящего, возможно, не только из пластической хирургии, но и косметологических воздействий, стабилизации веса, а также внутреннего самоощущения.
Доктор Свиридов внимательно проанализировал как юношеские, так и недавние фотографии исполнительницы и пришел к выводу, что в ее внешности предполагаются признаки нескольких пластических операций.
«У Кати Лель имеются колебания в весе: она то худела, то поправлялась. А это всегда залог растяжений, которые приводят не только к избытку кожи на теле, но и складкам на шее, провисанию брылей на лице, увеличению носогубных складок, опущению линии бровей. Это неизбежный процесс, даже если потом вес стабилизируется, как у Кати сейчас. Но у Лель нет ни одной складки на шее не только в статичном состоянии, но и при поворотах головы. Это указывает на то, что, возможно, певица выполнила DEEP SMAS-лифтинг (подтяжку лица) – операцию, которая натягивает кожу шеи, в области брылей и носогубных складок. В результате кожа становится молодой, четко облегая овал лица. Помимо кожи подтягиваются и фасции лица. При этом сохраняются естественные черты, но человек выглядит моложе на 10-15 лет»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Как отметил врач, швы после этой операции практически незаметны, а у женщин они и вовсе легко маскируются прической или косметикой.
При этом доктор Свиридов также заметил, что у Кати Лель не только подтянута кожа, но и нет никаких расхождений мышц шеи. А это признак платизмопластики (подтяжка шеи). Мышца шеи продольно сшивается эндоскопическим путем, без каких-либо разрезов на коже. Плюс к этому выполняется липосакция в области подбородка, овала лица, шеи и брылей.
«Отдельно хочу сказать про носогубные складки Кати Лель. Они у нее всегда были очень выражены, поэтому в 50 лет должны нависать. Но этого мы у певицы не наблюдаем. Наоборот, ее носогубные складки стали менее заметны. Это, вероятно, указывает на подтяжку нижней, средней зоны лица и шеи. Результат получился очень натуральным. Также, вероятно, Катя Лель прибегала к блефаропластике нижних век. Ведь с возрастом у всех кожа на веках становится менее эластичной, на нижних веках образуются грыжи, а на верхних – кожная складка. Этого мы также у певицы не наблюдаем. Цены вышеперечисленных операций очень сильно варьируются. Блефаропластика стоит от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Deep-SMAS лифтинг, липосакция подбородка, платизмопластика в сумме – от 1,5 до 3 миллионов рублей»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
По словам Сергея Свиридова, Катя Лель также, скорее всего регулярно посещает косметолога, делает фототерапию, радиолифтинг, сфокусированный ультразвуковой SMAS-лифтинг, ботокс, различные инъекции, которые увлажняют, питают кожу.
«В частности, я подозреваю, что ботокс Катя Лель применяет постоянно, потому что при движениях мимических мышц лица у нее отсутствуют морщины в области лба. Такое невозможно. Даже у человека с сильно ослабленной мимикой лоб все равно морщится. Также, наверное, применяется болюсное введение филлеров. Это когда они вводятся в носогубные складки, область скул и дают дополнительный объем, увеличивающий натяжение кожи»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Специалист заверил, что в ближайшее время никакие пластические операции артистке не нужны. А вот в будущем он рекомендовал Кате все же посетить пластического хирурга и повторить эндоскопическую подтяжку верхней и средней зон лица (если она все же была проведена). По результату этих операций можно будет определить, нужна ли будет блефаропластика верхнего века (иногда эндоскпическая подтяжка решает проблему верхнего века). Как подчеркнул доктор Свиридов, на сегодняшний день эти операции проводятся без отеков, практически без синяков, занимают минимальное количество времени и реабилитационный период очень комфортный и быстрый. При этом эти операции дают максимально натуральный результат.