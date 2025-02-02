«Подтяжка лица, ботокс и блефаропластика»: раскрыта стоимость преображения Кати Лель

В сентябре 2024 года певица Катя Лель отметила свой 50-летний юбилей. Однако выглядит исполнительница хита «Мой мармеладный» гораздо моложе. У нее практически нет признаков старения: кожа гладкая, подбородок четко очерчен и даже шея не выдает возраст. Секрет Кати Лель в хирургических вмешательствах или генетике? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил известный пластический хирург Сергей Свиридов.

Как отметил специалист, Катя Лель действительно выглядит очень хорошо в свои 50 лет. По его словам, это результат целого комплекса, состоящего, возможно, не только из пластической хирургии, но и косметологических воздействий, стабилизации веса, а также внутреннего самоощущения.

Доктор Свиридов внимательно проанализировал как юношеские, так и недавние фотографии исполнительницы и пришел к выводу, что в ее внешности предполагаются признаки нескольких пластических операций.