Исполнительница хита «Сигма бой» перешла на домашнее обучение из-за буллинга

12-летние школьницы Светлана Чертищева (Betsy) и Мария Янковская, которые прославились после выхода хита «Сигма бой», побывали в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Они высказались об учебе и буллинге со стороны детей после обрушившейся славы.

Напомним, что трек стал популярным и даже попал в десятку чарта Billboard «Hot Dance/Pop songs» вместе с Charli XCX и Билли Айлиш. Идея песни принадлежала папе Светы Михаилу Чертищеву. Он тоже стал гостем шоу вместе с мамой Маши Алиной Янковской, которая является ее продюсером.

«Я как-то делала «сигму». Ну, это губами вот так вот улыбаются. Папа спросил, что это значит, я ему объяснила, и он решил, что «сигма», в принципе, ярко звучит. Он решил что-то добавить, ну не просто же «сигма», и добавил «бой». Потом получилась мелодия: «Сигма-сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой», – поделилась Света.

Артистки рассказали, что после славы не обнаружили у себя звездной болезни. Но Маша столкнулась с буллингом в школе. Из-за этого она перешла на онлайн-обучение.

«Это было самое лучшее решение, которое я вообще делала. Когда я еще была в школе, одноклассники вообще никак не реагировали, но вот дети, которые учились в одной школе со мной, они меня буллили, обзывали», – рассказала девочка в эфире «Авторадио».

Света призналась, что у нее не былой такой проблемы, поэтому она продолжает ходить в школу. Кроме того, она планирует отправиться в тур по городам России. Но Маша не поедет. Участница дуэта не обижается на коллегу.

«А я дома спокойненько на кроватке послушаю лекции», – объяснила Янковская.