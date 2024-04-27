«Выкачали 3,8 литра жира»: певица Бьянка раскрыла подробности перенесенной пластической операции

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) в начале этого года поразила поклонников преобразившейся фигурой — артистка похудела на 32 килограмма. В эфире шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ исполнительница хита «Наступит ночь» раскрыла, как ей удалось достичь такого результата.

По признанию Бьянки, проблемы с фигурой у нее начались после 30 лет. Певицу беспокоили не только показатели на весах, но и состояние здоровья.

После этого артистка начала серьезно работать над фигурой. Бьянка рассказала, что регулярно занималась спортом, ходила на лечебную физкультуру и в бассейн. Однако знаменитость все же не смогла отказаться от вредной пищи по праздникам.

В процессе похудения Бьянка обращалась за помощью к эндокринологу. Певица лежала под специальными капельницами, которые выкачивают из организма лишнюю жидкость.

«Время от времени я сдаю анализы, чтобы все было в топе!» — рассказывала артистка о ходе лечения.

Но и проведенные процедуры не помогли знаменитости окончательно избавиться от проблем. Бьянка столкнулась с неприятными последствиями.

«У меня, естественно, обвис живот. Меня это, естественно, не устроило», — призналась певица.

Именно тогда Бьянка решила обратиться к услугам пластического хирурга. Артистка заявила, что перенесла абдоминопластику (пластику живота).

«Мне сделали два разреза и выкачали 3,8 литра жира», — поделилась Бьянка.

По словам знаменитости, ей исправили зону живота и выкачали жир у ног. Певица призналась, что потратила на преображение около трех миллионов рублей.

Однако Бьянка все еще сталкивается с последствиями операциями и пока не может активно передвигаться.

«Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять. Самое главное — люди услышат мои песни», — рассказывала знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Бьянка заявила о желании сделать новую пластику.