«Буду на десять лет моложе»: Бьянка заявила о желании сделать новую пластику

Известная певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) рассказала о желании сделать себе безоперационную подтяжку лица. Об этом пишет The Voice.

По словам звезды, она собирается пройти процедуру через два года.

«Буду выглядеть на десять лет моложе. Точно сделаю, но не сейчас», — поделилась артистка.

Кроме того, исполнительница отметила, что больше не хочет увеличивать себе губы с помощью гиалуроновой кислоты. Артистка уточнила, что это очень больно.

В начале текущего года Бьянка рассказала о похудении на 32 килограмма благодаря эндокринологу. Исполнительница регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице певице ставили специальные капельницы с витаминами, чтобы она чувствовала себя хорошо. Знаменитость подчеркнула, что подобные процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Вдобавок певица занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

Ранее Бьянка заявила, что вынуждена проводить концерты стоя и не двигаясь.

Также Бьянка сообщила, что сделала пластическую операцию.