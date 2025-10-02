«Чувствуется сопротивление исполнителей»: Виторгана заменили нейросетью в российском сериале

Максим Виторган заявил, что его лицо убрали с помощью ИИ в российском сериале. Актер рассказал об инциденте в соцсети.

Осенью 2025 года в России состоялась премьера сериала «Бар «Один звонок»». В проекте приняли участие Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Полина Ауг и Максим Виторган. Однако в новых сериях лицо Виторгана не узнать: его заменили нейросетью. Актер не стал называть причин произошедшего, но уточнил, что это вторая работа с измененной внешностью.

«Это уже фильмография. Похоже, во втором случае работа выполнена тоньше, но чувствуется внутреннее сопротивление исполнителей», — высказался артист.

