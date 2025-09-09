Отбоя нет от предложений: вернувшегося в российский кинематограф актера Козловского постоянно зовут на съемки

Дела актера Данилы Козловского, судя по всему, пошли в гору после того, как он вернулся в отечественный кинематограф. На звезду российских фильмов посыпались предложения по съемкам, передает Telegram-канал Самые СЛИВки.

После возвращения Козловского на телеэкраны, он вновь начал набирать популярность у режиссеров в РФ. По информации Telegram-канала, у Данилы нет отбоя от предложений.

Актера, который пережил культурную отмену на родине, теперь постоянно зовут сниматься в различных проектах, утверждает источник. Например, сейчас Козловский задействован сразу в трех работах.

Такое развитие событий некоторым может показаться неочевидным. Продюсер Сергей Дворцов в беседе сайтом «Страсти» выражал противоположное мнение. Он считал, что ждать полноценного возвращения артиста в отечественный кинематограф не стоит.