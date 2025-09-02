«Уровень школьного утренника»: зрители заявили о разочаровании от спектакля Данилы Козловского

Спектакль актера Данилы Козловского «Frank» сравнили со школьным утренником. Зрители заявили о разочаровании от увиденного на сцене и отказались рекомендовать постановку.

На один из отзывов обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Может ли знаменитый актер, вроде Данилы Козловского, оставить зрителя в недоумении и разочаровании. Я всегда думала, скорее нет, чем да, пока мы не сходили на его спектакль Frank», - поделилась женщина.

Она рассказала, что за две месяца покупала билеты на моноспектакль и прилетела с огромными ожиданиями. На деле, говорит она, случился «эпичный провал».

«Моноспектали сейчас в тренде. Козловский, безусловно, талантлив до безумия и красив, как Бог, но где была та энергия, чтобы зажечь зал. А кульминация – караоке и новогодний дождик, летящий в зрителей. Это уровень школьного утренника, а не спектакля от звезды», - делилась впечатлениями зрительница.

Она рассуждала о причинах провала Козловского и допустила, что это могло быть связано с выгоранием или сложностями играть себя. Женщина отметила, что не единственная, кто остался с отрицательными впечатлениями после спектакля.

«Мой вердикт - разочарование чистой воды», - заключила зрительница.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказывал сайту «Страсти», что гонорар Козловского за съемочный день составляет от 1 млн рублей.