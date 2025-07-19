Чуть не обернулось дракой: Виктория Боня вывела из себя россиянина после возвращения в Москву

Недавно вернувшаяся в Москву с дочерью Виктория Боня побывала на светском бранче. Мероприятие чуть не обернулось скандалом из-за разгневанного мужчины.

Экс-участница «Дома-2» позировала на камеру и помешала мужчине пройти. Разгневанный россиянин не стал молчать и сказал на камеру: «Вы охренели?!».

Кадры из мероприятия опубликовал Telegram-канал PUDRA MEDIA. Не смогла удержаться от комментария и журналистка Алена Блин.

«Возвращение Вики Бони в Москву чуть не обернулось дракой», — написала она.

Недавно телеведущая рассказала о заработках 13-летней дочери Анджелины. Боня призналась, что девочка получила 125 тыс. рублей за день.

Также Виктория Боня пожаловалась на траты своей 13-летней дочери. Звезда призналась, что у подростка в день уходит по 100 евро. Деньги уходят на такси и фастфуд.