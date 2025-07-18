Виктория Боня рассказала, сколько зарабатывает ее 13-летняя дочь

Боня заявила, что ее 13-летняя дочь за день заработала 125 тысяч рублей. Об этом сообщает StarHit.

Виктория Боня приехала вместе с дочерью в Москву — они побывали на мероприятии в честь коллаборации бренда LOU LOU x BONYA BEAUTY. Журналист Георгий Иващенко смог взять небольшое интервью у знаменитости.

Среди прочего, он поинтересовался, платит ли Боня за участие в своих роликах дочери. Выяснилось, что 13-летняя Анджелина зарабатывает другим путем.

«Она заработала вчера 1600 долларов (около 125 тысяч рублей — прим. ред.) за рекламу. Что касается наших роликов, то бывает, что надо что-то снять, а она не хочет. Я говорю — так, все, забираю телефон. А она такая сразу, мол, давай. Это называется манипуляция», — рассказала она.

При этом Боня добавила, что холодное отношение Анджелины в кадре — привычное для нее поведение.

«Это вот дети такие. Я родилась с улыбкой до ушей. Анджелина уже в возрасте девяти дней выставляла вперед руки, чтобы ее не обнимали. Такой вот у нее темперамент, такой характер скандинавский», — объяснила звезда.

Ранее мы писали о том, что дочь Виктории Бони предложила отдать маму «sugar daddy» ради богатой жизни.