«Хотела пожаловаться»: сколько денег в день тратит 13-летняя дочь Виктории Бони

Телеведущая и блогер Виктория Боня пожаловалась на траты своей 13-летней дочери Анджелины. Звезда призналась в соцсетях, что у подростка в день уходит по 100 евро.

Девочка, которая обычно учится в престижной лондонской школе, сейчас проводит каникулы с матерью в Монако. Виктория в шоке, что с ее карты регулярно снимают по 100 евро в день. Деньги уходят на такси и фастфуд.

«Хотела пожаловаться на Анджелину, потому что ее расходы увеличились до 100 евро в день! Каждый день с карты снимает... 100 евро в день — это очень большие расходы для 13 лет... Я вообще никогда не брала деньги у родителей», – поделилась Боня.

Напомним, что у дочери телеведущей богатый отец – наследник ирландского миллиардного состояния Алекс Смерфит. Но как утверждает Боня, бывший супруг не участвует в содержании ребенка, и все расходы полностью лежат на ее плечах.

Ситуация вызвала бурное обсуждение среди поклонников: одни поддерживают Боню, считая такие траты излишеством, другие напоминают, что дочь миллиардера вправе рассчитывать на определенный уровень жизни.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня осудила Ларису Долину за грубое поведение фразой «кто она такая».