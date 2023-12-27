«Чушпаны»: актер Назаров раскритиковал извинившихся за вечеринку Ивлеевой

Российский актер, известный по роли в сериале «Кухня», Дмитрий Назаров высказался об извинившихся участниках скандальной «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой в Москве. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.

«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — заявил Назаров.

Известно, что Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку в одном из клубов Москвы 20 и 21 декабря, а среди гостей мероприятия были различные звезды. После вечеринки ее участники столкнулись с проблемами с контрактами. Вдобавок депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Морозов предложили лишить наград и званий артистов, которые приняли участие в «голой» вечеринке.

Тем временем с самой Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей морального вреда за ее вечеринку. Соответствующее обращение написали члены инициативной группы, которую возглавляет актер и продюсер «Бригады» Александр Иншаков.