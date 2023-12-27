В Госдуме предложили лишить участников «голой» вечеринки наград и званий

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Морозов предложили лишить наград и званий артистов, принявших участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Кроме того, парламентарии призвали запретить оскандалившимся звездам выступать и зарабатывать деньги в России.

«Пусть они понесут заслуженное наказание. Пусть они почувствуют на своей шкуре, что такое "культура отмены". Их всех нужно просто отменить: звания, награды, концерты, эфиры и рекламные контракты. Пусть отрезвеют!» - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Депутат также назвал организацию вечеринки с дресс-кодом almost naked предательством Родины в тяжелое время. Он выразил уверенность, что отмененным звездам будет полезно «пожить, как обычным людям».

«Если они действительно талантливы, они найдут путь к успеху», - отметил Миронов.

В свою очередь, Морозов в своем Telegram-канале призвал не тратить ни одного рубля из налогов россиян на участников скандальной вечеринки. Он предложил запретить им сниматься в фильмах с господдержкой, а также выступать на госплощадках, включая театры.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Анна Asti и другие поддержали провокационный дресс-код и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что федеральные российские телеканалы объявили бойкот Филиппу Киркорову. Впервые за последние тридцать лет новогодние эфиры могут пройти без участия поп-короля.