Чумаков рассказал об абьюзе и выложил видео, на котором жена ему прислуживает

Российский певец Алексей Чумаков, угодивший в скандал на фоне «нелестных», как посчитала общественность, комментариев в адрес жены, вновь решил посмеяться над неоднозначной ситуацией. Сделал он это в социальных сетях.

В личном блоге исполнитель опубликовал эпизод из шоу «Прямой эфир», на котором его супруга Юлия Ковальчук прислуживает ему во время приема пищи. При этом она произносит слова «Да, мой господин».

«Срочно! Абьюзирую, как могу! Вроде получается! Все при себе: ее господин — перед вами! Хвост павлина— под столом, нарцисс — в горшке за кадром (поэтому просто не видно). P. S. И, да, в нашей семье жене есть запрещено! Только пить. Любви и добра всем нашим семьям!» — подписал пост Чумаков.

Напомним — на прошлой неделе в интервью Светлане Бондарчук певец позволил себе спорное высказывание об интимной жизни с Ковальчук и ее беременности. После этого на него обрушилась волна критики в Сети, он попытался отшучиваться. Ковальчук мужа поддержала.