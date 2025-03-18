Алексей Чумаков отказался извиняться за скандальные заявления о жене в интервью

Певец Алексей Чумаков прокомментировал скандал, который разгорелся после его интервью Светлане Бондарчук. В беседе с телеведущей он сделал ряд высказываний о жене Юлии Ковальчук, которые многие посчитали неприемлемыми. Однако сам артист так и не увидел в них ничего плохого, поэтому извиняться отказался.

В интервью Светлана спрашивала у супружеской пары об их отношениях, и Алексей отмечал, что выбирал возлюбленную по критерию – провел бы ночь или нет. И в итоге после знакомства с Юлией у Чумакова появились, как он выразился, «последствия», имея в виду двух дочек.

Поклонников артистов возмутили слова Алексея, и многие стали сочувствовать вокалистке. В Сети даже подчеркнули, что было заметно во время интервью, как Ковальчук неприятны слова мужа, хоть она и демонстрировала внешнее спокойствие. В итоге из-за разгоревшегося скандала Чумакову пришлось объясняться. Он вышел на связь с фанатами в блоге и пояснил — у него до сих пор не самые приличные мысли возникают, когда он смотрит на супругу.

«А если судьба подарит нам еще «последствие», мы будем только счастливы! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, – не смотреть», - поделился Чумаков.

Напомним, что артисты поженились в 2013 году после пяти лет отношений. В 2017 у них родилась дочь Амелия, а в 2023 они стали родителями во второй раз. Девочку назвали Алисией.

Ранее Алексей Чумаков запретил гастролировать Юлии Ковальчук.