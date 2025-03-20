Алексей Чумаков рассказал об абьюзе Юлии Ковальчук после обвинений в изменах

Певец Алексей Чумаков продолжает отбиваться от хейтеров после скандального интервью Светлане Бондарчук, в котором позволил себе несколько неоднозначных высказываний о жене. Пользователи Сети посчитали артиста абьюзером и даже обвинили в изменах супруге. В ответ на это он решил рассказать, как его «терроризирует» дома сама Юлия Ковальчук.

На скандал Алексей предпочитает реагировать с юмором. Так, он пошутил, что, если кого и обвинять в абьюзе, так это его жену. Он пожаловался на «супружеский долг», а также на то, что его банковская карта находится у Юлии.

«Пришел к выводу, что меня абьюзят по-полной программе! Но самое страшное, что ночью с меня стаскивают одеяло, особенно когда приходит к нам старшая доча! Юлия, и если первые пункты я еще как-то могу принять, то за одеяло — обидно. Наверное, подам в суд», - иронично сообщил Чумаков.

Напомним, что многие отечественные звезды поддержали Чумакова после интервью, но нашлись и те, кто раскритиковал его. Например, Дана Борисова сравнила певца с рэпером Natan, который публично изменял жене. Она допустила, что Алексей тоже постоянно «ходит налево».

Что же касается Ковальчук, то она не реагирует на скандал. К слову, в браке с Чумаковым она уже 11 лет. Артисты вместе воспитывают двух дочерей, которых скрывают от общественности.

Ранее Виктория Боня оправдала обвиненного в абьюзе Алексея Чумакова.