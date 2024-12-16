Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое получила 17 млн бюджетных рублей

Актриса-эмигрантка Чулпан Хаматова закрыла свое ИП, через которое получила 17 млн рублей из бюджета. Деньги она зарабатывала за участие в проектах отечественных театров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Операции по счетам были приостановлены ФНС еще в апреле. Узнав об этом, Хаматова занялась ликвидацией ИП, не прилетая в Россию. И в итоге недавно все данные о предпринимательской деятельности актрисы исчезли из спецреестра.

По данным Mash, деньги на счет ИП перечислялись от Московского Театра наций, пермской краевой филармонии, «Художественного слова» и других театров, где актриса исполняла роли в спектаклях.

Напомним, что в 2022 году Чулпан Хаматова уехала из России и перебралась в Латвию, где начала строить карьеру практически с нуля. Съемки в кино ей не предлагали, поэтому она сосредоточилась на работе в театре. Однако и здесь было не без проблем. Из-за плохого владения языком спектакли с участием актрисы проваливались. И в итоге ее выгнали из культурного учреждения.

Ранее Чулпан Хаматовой предложили пойти в монастырь для продления ВНЖ в Латвии.