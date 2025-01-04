«Чудо случилось»: возлюбленная Селиванова заявила, что он отметил Новый год с дочерью от первого брака

Возлюбленная Владимира Селиванова поделилась, что дочь от первого брака отмечала Новый год вместе с их семьей.

Осенью прошлого года исполнитель роли в сериале «Реальные пацаны» судился со своей экс-супругой Викторией Маркиной за право опеки над семилетней дочерью Евой.

Оказалось, что наступивший Новый год девочка провела компании новой семьи отца. Об этом стало известно из блога возлюбленной актера Александры Калмыковой, которая опубликовала в социальные сети кадры, где Селиванов позирует вместе с Евой, восьмимесячным сыном Кириллом и детьми девушки от первого брака.

Ранее Владимир утверждал, что редко видится с дочерью из-за возмущений ее матери. Именно по этой причине поклонники артиста приятно удивились и порадовались за него. А в комментариях под публикацией один из подписчиков уточнил: «Ева отмечала с вами?».

«Да, и в Тай поедет. Говорю же, чудо случилось», — радостно ответила Калмыкова.

Напомним, что осенью 2024 года Селиванов обратился в суд, чтобы добиться права на проживание его семилетней дочери Евы с ним из-за манипуляций его бывшей жены: она требовала деньги, используя ребенка в качестве шантажа. Однако сама Маркина публично опровергла данное обвинение в свою сторону и заявила, что Селиванов нарушил их устную договоренность о сумме алиментов.

Ранее мы писали о том, что актер Владимир Селиванов рассказал об отъезде из России с детьми.

Также сообщалось, что возлюбленная Владимира Селиванова потребовала от актера алименты, чтобы он меньше платил дочери от экс-жены.