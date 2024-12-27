Актер Владимир Селиванов сообщил об отъезде из России с детьми

На новогодних праздниках многие звезды стараются подзаработать на корпоративах и различных мероприятиях. Но некоторые артисты предпочитают отдыхать 31 декабря и проводить время с семьей. Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов признался, что поедет с близкими в Таиланд.

Артист рассказал, что по традиции улетает с семьей в отпуск. Каждый праздник Селиванов старается сделать запоминающимся.

«Для меня каждый Новый год — запоминающийся, стараюсь всегда отмечать его вместе со своей семьей, потом по традиции всегда улетаем в отпуск. В этом году летим в Тайланд», — цитирует звезду mk.ru.

Владимир признался, что полетит в жаркую страну со «всеми детьми», возлюбленной Александрой, тещей и мамой. Артист всегда надеется и верит, что самый запоминающийся Новый год у него еще впереди. Каждый праздник у него проходит душевно, уютно и с множеством планов на следующий год.

От первого брака с Викторией Маркиной у артиста есть дочь Ева. В этом году экс-супруги начали судебные разбирательства — Виктория хотела увеличить размер алиментов на наследницу, а Владимир решил, что Еве лучше жить с ним.

После развода с женой актер начал встречаться с Александрой Калмыковой. Он объясняет расставание с супругой отсутствием общих интересов.