«Чтобы у тебя все было»: Борисов обратился к мечтающему получить «Оскар» Петрову в день его 36-летия

Юра Борисов обратился к Александру Петрову в честь его 36-летия.

Звезда фильма «Анора» появился на праздновании дня рождения коллеги, которого прошло в ресторане в кругу близких друзей, включая и Юрия.

Ранее Петров признавался, что он мечтает, как Борисов, быть номинированным на премию «Оскар». Однако, несмотря на это, по словам Александра, он счастлив за приятеля и даже не завидует ему. А сам Юра на дне рождения Петрова сделал громкое заявление, назвав его своим другом.

«Чтобы у тебя все было хорошо и ты всегда был здоров. За тебя!» — выступил с речью Борисов, поднимая тост за именинника.

Судя по реакции Александра, ему было довольно приятно услышать от номинанта на «Оскар» такие трепетные слова.

Кроме того, супруга Петрова Виктория также трогательно поздравила его: утром девушка устроила сюрприз супругу, украсив дом синими шариками с логотипом известного супергероя. Девушка призналась, что Александр является ее любимым и личным «Суперменом».

Ранее мы писали о том, что Александр Петров раскрыл, что думает о Юре Борисове, укравшем его мечту об «Оскаре».

Также сообщалось, что актер Александр Петров появился на премьере с беременной женой.