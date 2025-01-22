Актер Александр Петров появился на премьере с беременной женой Викторией. Это ее первый выход в свет в интересном положении.

Кадры появления Петрова с супругой приводит РЕН ТВ.

Петров светился от счастья и поддерживал супругу на премьере фильма «Василий». Виктория выбрала для выхода обтягивающее длинное черное платье с белой накидкой. Из аксессуаров у девушки были крупные серьги и массивное кольцо. Волосы она убрала в хвост.

Петров еще 18 декабря сообщил, что станет папой. Радостную новость актер оставил в соцсетях. Для обоих супругов это будет первый ребенок.

Напомним, в 2023 году Петров удивил, женившись на Виктории спустя несколько дней после знакомства – он влюбился в девушку с первого взгляда. При этом артист оставил актрису Стасю Милославскую, с которой их связывали четыре года отношений. Актер столкнулся с хейтом, он признался, что переживал в этот момент за Викторию.