«Судьба распорядилась так»: Петров раскрыл, что думает о Борисове, укравшем его мечту об «Оскаре»

Актер Александр Петров высказался о своем коллеге Юре Борисове, которого недавно номинировали на премию «Оскар». Несмотря на то, что это всегда было мечтой звезды «Полицейского с Рублевки», он не завидует и рад за артиста.

По словам Петрова, еще год назад казалось фантастикой то, что российского актера могут признать за границей. Во многом это заслуга именно Борисова и его роста, считает Александр. Он отметил, что видел «Анору» и оценил, каким в фильме предстал Юра.

«Юра в первую очередь развивался внутренне сам, а не пытался куда-то уехать и с кем-то договориться, влезть, перепрыгнуть. Судьба распорядилась так потому, что он был готов и в профессии, и внутри себя. Я за него безумно счастлив и рад, и его успех только доказывает мою теорию», - поделился Петров в интервью «Кинопоиску».

Актер заверил, что находится с Борисовым в теплых дружеских отношениях. Когда у них случаются премьеры, они не просто приходят на красную дорожку для «галочки», но и звонят, пишут друг другу.

Отметим, что после того, как стало известно о номинантах на «Оскар», в Сети стали появляться мемы с Петровым. Дело в том, что Александр много лет хочет покорить Голливуд, но воплотить его мечту удалось Борисову.

Ранее Александр Петров появился на премьере с беременной женой.