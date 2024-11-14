Чтобы не боялся летать: Никиту Кологривого пригласили на завод, где производят «Суперджеты»

Отказавшегося летать на Sukhoi Superjet 100 Никиту Кологривого пригласили на завод, где делают эти самолеты, чтобы артист избавился от своего страха.

Звезду «Слова пацана» пригласили на экскурсию в Объединенную авиастроительную корпорацию. Это, по мнению производителей, поможет ему избавиться от страха летать на самолетах Superjet, пишет Telegram-канал Baza.

Представители Ростеха также отругали менеджеров Кологривого за ошибку в фамилии авиаконструктора Павла Сухого. В райдере артиста было указано «КБ Сухова».

Напомним, Никита Кологривый в числе главных пунктов в райдере указал, что полетит любым самолетом, кроме Sukhoi Superjet 100. Это выделено в документе жирным шрифтом. Также актер готов работать, если заказчик обеспечит проживание в гостинице категории пять звезд.

Ранее актер проигнорировал коллег по «Слову пацана» на премии журнала. Он сделал вид, что занят и скорее скрылся.