НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 ноября 2024, 20:00
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Любой самолет, кроме этого: Никита Кологривый боится летать на «Суперджете»

Baza: Никита Кологривый в райдере указал, что не полетит на Sukhoi Superjet 100.
Любой самолет, кроме этого: Никита Кологривый боится летать на «Суперджете»

© Komsomolskaya Pravda/East News

Актер Никита Кологривый в числе главных пунктов в райдере указал, что полетит любым самолетом, кроме Sukhoi Superjet 100. Это выделено в документе жирным шрифтом.

На требование актера обратил внимание Telegram-канал Baza.

Также актер готов работать, если заказчик обеспечит проживание в гостинице категории пять звезд.

При съемках на улице Кологривый требует теплую одежду и термобелье. Гримеры должны учитывать тип кожи Никиты – важно применять индивидуальные средства для нанесения и снятия грима, пишет источник.

В случае съемки в людных местах Кологривый хочет видеть рядом двоих охранников. За съемки в рекламе актер просит 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Кадышева к Новому году подняла цены за корпоративы почти в пять раз. Если летом знаменитость просила 1,5 млн рублей, то теперь 7 млн.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Лилия Караева
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Никита Кологривый
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