«Что же тебя встревожило?»: Вероника Степанова заговорила о суде с Бондарчук

Вероника Степанова ответила на угрозу Светланы Бондарчук подать на нее в суд за оскорбления. Психолог прокомментировала конфликт со Светланой в Telegram-канале.

В блоге Вероники появилось видео, во время которого она раскритиковала внешность Бондарчук, сравнив ее с мужчиной. Более того, психолог заявила, что особенная дочь Светланы с ней не живет. Узнав о высказываниях Степановой, Бондарчук пригрозила ей судом. Однако психолог вновь высмеяла светскую львицу.

«Света, что же тебя так сильно встревожило в моем видео? Твое сходство с мужчиной, или то, что твоя дочь Варя с тобой не живет?» — высказалась Вероника.

Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что жена разводится с Сергеем Шнуровым по ее совету. Подробности читайте в этой новости.

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