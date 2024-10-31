Ксения Собчак купила на аукционе квартиру в центре Москвы ниже стартовой цены

Телеведущая Ксения Собчак на торгах приобрела квартиру в центре Москвы. Она стала обладательницей недвижимости площадью 183 квадратных метра в бывшем доходном доме на Спиридоновке за 85 миллионов рублей.

Как пишет StarHit, Собчак удалось выкупить на аукционе квартиру у обанкротившегося финансиста ниже стартовой стоимости, которая составляла 100 миллионов рублей.

Теперь в распоряжении журналистки четыре спальни, гардеробная, гостиная с эркерным окном, кухня, три санузла и лоджия. Высота потолков составляет почти четыре метра.

Как отмечает издание, дом был построен еще до революции, а в советское время там были коммунальные квартиры, которые расселили к Олимпиаде-80.

Ранее сообщалось, что москвича по фамилии Соколов лишили права пользования квартирой и сняли с регистрационного учета после иска Ксении Собчак. При этом журналистка отметила, что у нее отсутствуют какие-либо жилищные споры.