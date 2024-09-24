«Бросить спившегося пердуна»: психолог Степанова прокомментировала развод Шнурова

Музыкант Сергей Шнуров разводится с супругой Ольгой после шести лет брака. Новость удивила звезд российского шоу-бизнеса. Впрочем, для некоторых она стала вполне ожидаемой. Психолог Вероника Степанова считает, что Ольге давно нужно было бросить лидера группы «Ленинград».

Три месяца назад Вероника Степанова опубликовала видео «Из панка в скучного деда», в котором разобрала личную жизнь музыканта. По словам специалиста, существует два Шнурова — из прошлой и из настоящей жизни. Если раньше артист любил похулиганить, нецензурно выражаться и совершать эксцентричные поступки, сейчас он превратился в интеллигента, который кому-то кажется излишне скучным, считает психолог.

Степанова уверена, что четвертая супруга знаменитости не смогла закрыть все его потребности, поскольку в интервью он казался хмурым и подавленным. Тогда как «прежнего» Шнурова она охарактеризовала как разностороннего, интересного и творческого человека.

Как пояснила эксперт, исполнитель хита «В Питере — пить» все равно остался алкоголиком. Она не понимает, зачем Ольга родила ребенка от человека с «испорченным биоматериалом». Также Степанова заметила, что Шнуров пренебрежительно относится к женщинам, и из-за этого не складываются его отношения.

«Ольга прислушалась к моей рекомендации бросить спившегося пердуна», — отметила Вероника в своем Telegram-канале.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак заявила, что Шнуров стал менее успешен после женитьбы на Ольге.