«Что за эмоциональные качели?»: Настя Ивлеева вновь удивила сменой имиджа

Отметим, что не все подписчики оценили юмор блогерши и попросили ее вернуть блонд.

«Что за эмоциональные качели? Верни блонд, тебе очень идет! Где блонд? Как ты могла с нами так шутить?» — написали россияне.

Ранее сайт «Страсти» писал, как изменилась внешность похудевшей Насти Ивлеевой. Подробности читайте в этом материале.

Также сообщалось, что Ивлеева не может избавиться от дома, в котором жила с Элджеем.