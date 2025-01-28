НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 января 2025, 13:03
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«Что за эмоциональные качели?»: Настя Ивлеева вновь удивила сменой имиджа

Настя Ивлеева вернулась к темному цвету волос, назвав фото с блондом «шуткой».
«Что за эмоциональные качели?»: Настя Ивлеева вновь удивила сменой имиджа

© Starface.ru

Настя Ивлеева вернулась к темному цвету волос, назвав фото с блондом «шуткой». Блогерша удивила сменой имиджа в соцсети.

После скандала с «голой» вечеринкой Настя Ивлеева сменила цвет волос, став шатенкой. Однако в начале 2025 года блогерша показала фото, на котором она запечатлена блондинкой. Публикация вызвала восторг среди подписчиков, которые посчитали, что Ивлеева возвращается не только в медийной пространство, но и к привычному образу. Как выяснилось, снимки оказались «шуткой». Настя по-прежнему ходит с темными волосами.

«Шутки кончились», — написала знаменитость.

«Что за эмоциональные качели?»: Настя Ивлеева вновь удивила сменой имиджа

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Отметим, что не все подписчики оценили юмор блогерши и попросили ее вернуть блонд.

«Что за эмоциональные качели? Верни блонд, тебе очень идет! Где блонд? Как ты могла с нами так шутить?» — написали россияне.

Ранее сайт «Страсти» писал, как изменилась внешность похудевшей Насти Ивлеевой. Подробности читайте в этом материале.

Также сообщалось, что Ивлеева не может избавиться от дома, в котором жила с Элджеем.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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