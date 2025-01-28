«Что за эмоциональные качели?»: Настя Ивлеева вновь удивила сменой имиджа
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Настя Ивлеева вернулась к темному цвету волос, назвав фото с блондом «шуткой». Блогерша удивила сменой имиджа в соцсети.
После скандала с «голой» вечеринкой Настя Ивлеева сменила цвет волос, став шатенкой. Однако в начале 2025 года блогерша показала фото, на котором она запечатлена блондинкой. Публикация вызвала восторг среди подписчиков, которые посчитали, что Ивлеева возвращается не только в медийной пространство, но и к привычному образу. Как выяснилось, снимки оказались «шуткой». Настя по-прежнему ходит с темными волосами.
«Шутки кончились», — написала знаменитость.
Отметим, что не все подписчики оценили юмор блогерши и попросили ее вернуть блонд.
«Что за эмоциональные качели? Верни блонд, тебе очень идет! Где блонд? Как ты могла с нами так шутить?» — написали россияне.
Ранее сайт «Страсти» писал, как изменилась внешность похудевшей Насти Ивлеевой. Подробности читайте в этом материале.
Также сообщалось, что Ивлеева не может избавиться от дома, в котором жила с Элджеем.