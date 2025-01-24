«Куда-то исчезли природные мешки под глазами»: как изменилась внешность похудевшей Насти Ивлеевой
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Исчезнувшая из медийного пространства после «голой вечеринки» блогерша Настя Ивлеева значительно похудела и сменила имидж. Лицо экс-телеведущей выглядит подтянутым, без морщин и каких-либо косметических дефектов. Как ей это удается? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-дерматокосметолог Мария Миланич.
Как отметила специалист, Насте от природы достались весьма неплохие данные. Плюс она давно занимается фитнесом самостоятельно и знает, как показать свою фигуру в наилучшем ракурсе.
«Куда-то исчезли природные мешки под глазами, которые часто присутствовали на ранних фото. Скорее всего, ведущая делала блефаропластику нижних век. Однако дело может быть в ретуши и фильтрах, которыми так увлекается Настя. Но в целом разрез глаз и положение бровей особо не изменились»
Мария Миланич
Врач-дерматокосметолог
Также доктор Миланич обратила внимание на нос Ивлеевой, который на поздних снимках стал выглядеть несколько тоньше и изящнее, хотя его форма осталась прежней. По мнению эксперта, Настя могла и не обращаться к пластическим хирургам по этому поводу. Достаточно филлеров или липолитиков, чтобы слегка скорректировать объемы. А еще, не стоит исключать макияж, а точнее его метод – скульптурирование лица.
«При этом тонких губ звезды, скорее всего, коснулись филлеры. В последнее время они стали больше и пухлее, а по объемам верхняя губа Насти сравнялась с нижней. Но вряд ли это работа пластического хирурга, ведь сегодня достаточно и косметологических методов, чтобы получить губы мечты»
Мария Миланич
Врач-дерматокосметолог
Многие гадают, удаляла ли Ивлеева комки Биша или просто похудела. Действительно, на лице теледивы скулы стали более выраженными, но дело кроется не в операции, а тотальной «сушке». Еще в конце 2023 года Анастасия призналась, что за три месяца сбросила сразу 14 килограммов. Врач не исключила, что такое резкое похудение может быть связано с применением популярных во всем мире лекарственных препаратов. При этом специалист напомнила, что лекарства на основе семаглутида в первую очередь воздействуют на мышцы, которые начинают таять. Тем не менее, лицо Ивлеевой не выглядит «потекшим» или нездоровым.
Блогерша, вероятно, прибегала к инъекциям коллагена, чтобы восполнить утраченные объемы.
«Дряблость и провисание кожи легко исправляются армированием полимолочной кислотой. Кстати, эта же процедура возвращает подбородку четкость линий. Ну, а филлеры с маннитолом помогают избавиться от отеков и эффекта «залитого лица». Причем в данном случае применяется минимальное, точечное введение»
Мария Миланич
Врач-дерматокосметолог
Кроме того, Анастасия не пренебрегает и уколами ботулотоксина, которые разглаживают лоб и не дают появляться глубоким морщинам, хотя коронная мимика теледивы никуда не исчезла. Полинуклеотиды помогают тканям кожи обновляться, подтягивая овал лица. И, конечно, Ивлеева не отказывается от систематического ухода и увлажняющих процедур. Все вместе дает отличный результат: кожа «не плывет», выглядит здоровой и сияющей.