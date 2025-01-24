«Куда-то исчезли природные мешки под глазами»: как изменилась внешность похудевшей Насти Ивлеевой

Исчезнувшая из медийного пространства после «голой вечеринки» блогерша Настя Ивлеева значительно похудела и сменила имидж. Лицо экс-телеведущей выглядит подтянутым, без морщин и каких-либо косметических дефектов. Как ей это удается? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-дерматокосметолог Мария Миланич.

Как отметила специалист, Насте от природы достались весьма неплохие данные. Плюс она давно занимается фитнесом самостоятельно и знает, как показать свою фигуру в наилучшем ракурсе.