«Самое важное»: актер Милош Бикович впервые показал новорожденного сына

В начале этого года звезда фильма «Холоп», актер Милош Бикович стал отцом. Артист поделился в соцсети первым фото с новорожденным сыном. Об этом пишет Газета.Ru.

На снимке актер с улыбкой позирует с сыном на руках, прикрывая его лицо эмодзи.

«Самое важное…» — подписал пост Милош Бикович.

Пользователи Сети пришли в восторг от фото актера и с сыном и поздравили его с новым статусом.

«Это такое счастье, от всей души поздравляю!», «Что может быть прекраснее мужчины с младенцем на руках», «Здоровья и счастья малышу и родителям!», — написали подписчики.

Напомним, Милош Бикович и сербская модель и юристка Ивана Малич вместе с 2022 года. В апреле 2023 года актер представил девушку в качестве своей невесты. 28 декабря актер Иван Охлобыстин, также сыгравший в «Холопе», поделился, что его коллега Милош Бикович тайно женился. 9 января 2024 года у супругов родился сын.

Ранее сообщалось о том, что Милош Бикович рассказал о съемках с бывшей возлюбленной Аглаей Тарасовой в фильме «Холоп 2».