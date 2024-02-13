«Мне то хорошо, то плохо»: Лера Кудрявцева призналась в психологических проблемах после разрыва с мужем
© Lomohov Anatoly / East News
Телеведущая Лера Кудрявцева, которая заявила о разрыве с хоккеистом Игорем Макаровым в январе этого года, намекнула на свое состояние после случившегося. Она опубликовала в своем Telegram-канале шуточное видео с котом, как будто намекая на наличие психологических проблем.
«Светит биполярная звезда, снова мне то хорошо, то плохо», — так подписано опубликованное телеведущей видео.
Лера Кудрявцева отметила, что описание видео подходит под ее нынешнее состояние.
Публикация вызвала интерес у пользователей Сети и собрала много реакций. Но подписчикам не удалось узнать подробности, поскольку звезда скрыла возможность оставлять комментарии под записью.
Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария.
В январе этого года телеведущая заявила о расставании с супругом в личном блоге. Однако она не стала раскрывать подробности и описала изменения в жизни лаконичной фразой: «Алкоголь — зло».
Впоследствии Лера Кудрявцева отметила, что уйти — не значит развестись и подчеркнула, что разрыв должен послужить мотивацией для решения серьезной проблемы.
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