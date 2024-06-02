«Что тут скажешь? Я провокатор»: Ида Галич о тайной свадьбе с новым возлюбленным

Ида Галич отреагировала на слухи о тайной свадьбе в своем Telegram-канале. Блогерша отметила, что они с возлюбленным пока не планируют торжество такого рода.

Недавно пара отправилась в путешествие по турецкому побережью. Счастливая Ида Галич выложила в Сети свежую фотографию, на которой она позирует в белоснежном костюме. Некоторые подписчики решили, что блогерша показала свой свадебный наряд.

При этом сама Ида опровергла слухи о втором замужестве.

«Что тут скажешь?! Я провокатор! Надела белый костюм, ишь ты! Сильно смеюсь, умиляюсь», – подметила Галич.

Напомним, телеведущая на протяжении трех лет была замужем за Аланом Басиевым. В браке у них родился сын Леон. Однако в 2021 году пара рассталась.

После разрыва с Басиевым Галич еще долго не раскрывала поклонникам подробностей о личной жизни. Только в апреле 2024 года блогерша представила публике нового возлюбленного.

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