«Впервые поцеловались после стрипушника»: Ида Галич засветила нового бойфренда

33-летняя Ида Галич перестала скрывать новые отношения. Блогерша опубликовала в социальных сетях кадры с возлюбленным, но не решилась показывать подписчикам его лицо.

Галич призналась, что уже полгода как встречается с ровесником. Известно, что бойфренд Иды занимается бизнесом. Артистка выложила видео, на котором гладит кудрявые волосы своего возлюбленного.

Как оказалось, с будущим ухажером Ида Галич познакомилась в кафе. Ее подруги уговорили мужчину подсесть к ним за столик.

«Громкие слова рано говорить. Просто сегодня ровно шесть месяцев, как мы впервые поцеловались после стрипушника. Ибо на 50 граммах мы не остановились. С полугодием! Красавчик!» – прокомментировала звезда.

Напомним, в 2021 году Ида Галич развелась с Аланом Басиевым, от которого она родила сына Леона. С бывшим мужем блогерша познакомилась в ночном клубе, а спустя год пара решила пожениться.

Ранее мы писали, что Илья Соболев сделал первый шаг к примирению с Алексеем Смирновым спустя 7 лет после их крупной ссоры. Комик отпустил все обиды и позвонил старому приятелю впервые за долгое время.