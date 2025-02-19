«Что-то нереальное»: Джаред Лето снялся с Марком Эйдельштейном

Поклонники артистов с восторгом отреагировали на публикацию и в очередной раз обрадовались их успеху.

«Что-то нереальное. Мой шок в шоке. Юру Борисова и тут, и там показывают. Легенды», — высказались подписчики.

Отметим, что ни Юра, ни Марк не комментировали публикацию.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн зарабатывает около 150 тысяч рублей за съемочный день. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии.