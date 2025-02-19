«Что-то нереальное»: Джаред Лето снялся с Марком Эйдельштейном
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Певец Джаред Лето опубликовал фото с вечеринки с актером Марком Эйдельштейном. Артист удивил поклонников новой публикацией в соцсети.
Марк и Юра Борисов стали известны за рубежом благодаря успеху фильма «Анора». Новинка кино, как и Юра, была номинирована на престижные премии. Так, на днях в Лондоне состоялась закрытая вечеринка премии BAFTA. Мероприятие посетили Джаред Лето, Деми Мур, Том Круз. В числе голливудских звезд оказались и Юра с Марком.
В личном блоге Лето поделился снимками с мероприятия, и на одном из них он запечатлен с русскими актерами.
«Я бы назвал это отличной ночью. Лондон 2025», — написал музыкант
Поклонники артистов с восторгом отреагировали на публикацию и в очередной раз обрадовались их успеху.
«Что-то нереальное. Мой шок в шоке. Юру Борисова и тут, и там показывают. Легенды», — высказались подписчики.
Отметим, что ни Юра, ни Марк не комментировали публикацию.
Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн зарабатывает около 150 тысяч рублей за съемочный день. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии.