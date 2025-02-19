НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 февраля 2025, 10:42
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«Что-то нереальное»: Джаред Лето снялся с Марком Эйдельштейном

Певец Джаред Лето опубликовал фото с вечеринки с актером Марком Эйдельштейном.
«Что-то нереальное»: Джаред Лето снялся с Марком Эйдельштейном

© Starface.ru

Певец Джаред Лето опубликовал фото с вечеринки с актером Марком Эйдельштейном. Артист удивил поклонников новой публикацией в соцсети.

Марк и Юра Борисов стали известны за рубежом благодаря успеху фильма «Анора». Новинка кино, как и Юра, была номинирована на престижные премии. Так, на днях в Лондоне состоялась закрытая вечеринка премии BAFTA. Мероприятие посетили Джаред Лето, Деми Мур, Том Круз. В числе голливудских звезд оказались и Юра с Марком.

В личном блоге Лето поделился снимками с мероприятия, и на одном из них он запечатлен с русскими актерами.

«Я бы назвал это отличной ночью. Лондон 2025», — написал музыкант

«Что-то нереальное»: Джаред Лето снялся с Марком Эйдельштейном

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Поклонники артистов с восторгом отреагировали на публикацию и в очередной раз обрадовались их успеху.

«Что-то нереальное. Мой шок в шоке. Юру Борисова и тут, и там показывают. Легенды», — высказались подписчики.

Отметим, что ни Юра, ни Марк не комментировали публикацию.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн зарабатывает около 150 тысяч рублей за съемочный день. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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