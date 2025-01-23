Раскрыт заработок покорившего иностранцев 22-летнего актера Марка Эйдельштейна

22-летний российский актер Марк Эйдельштейн проснулся знаменитым после премьеры фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а гонорары начинающего артиста увеличились в несколько раз.

Как пишет Kp.ru, гонорар Эйдельштейна за съемочный день вырос в среднем с 50 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, Марк внезапно стал пользоваться высоким спросом у режиссеров. В настоящее время в производстве шесть сериалов и фильмов с его участием. Например, в проекте «Витринный экземпляр» он играет роль ученого Григория Перельмана.

Ранее сообщалось, что покоривший иностранных зрителей российский актер Юра Борисов стал зарабатывать в два раза больше, чем до обрушившейся на него славы за рубежом. Гонорар звезды «Аноры» за съемочный день вырос до 300 тысяч рублей. При этом не существует фиксированной ставки в киноиндустрии, так как она зависит от многих факторов.