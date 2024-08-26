«Что-то есть родное»: Петросян объяснил, что их объединяет с SHAMAN

Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал о схожести с певцом SHAMAN. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам юмориста, они оба стоят на страже интересов народа.

«Что-то есть родное у нас с вами, потому что все мое творчество зиждилось всегда на нашей культуре и нашем менталитете. На нашем понимании жизни, на, как теперь говорят, ценностях. Я всегда был на страже интересов народа. Вы сейчас на страже тоже. Вот это нас объединяет», — поделился комик.

Петросян подчеркнул, что выступление SHAMAN является спектаклем. Музыка исполнителя окрашена идеей любви к России, к ее защите. Юморист добавил, что певцу следует писать больше лирических песен, поскольку они точно западут в душу народа.

Ранее SHAMAN объяснил, почему не носит обручальное кольцо.

Также SHAMAN призвал арестованного во Франции Павла Дурова вернуться в Россию.