«Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут»: SHAMAN призвал Павла Дурова вернуться в Россию

Накануне предпринимателя Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. По некоторым данным, основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы из-за зашифрованных в мессенджере сообщений. Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) призвал программиста вернуться в Россию.

Заслуженный артист России записал видеообращение по поводу ареста предпринимателя. Певец появился в ролике в кофте с надписью «Я русский».

«Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», — сказал Дронов в видеоролике, опубликованном в его Telegram.

Напомним, 39-летнего предпринимателя задержали во Франции, как только он приземлился в аэропорту Парижа на частном самолете. Власти страны хотят контролировать созданный им мессенджер. В связи с этим программисту могут быть предъявлены обвинения в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, педофилии и других. В Госдуме российских властей попросили помочь основателю Telegram.