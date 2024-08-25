«А в этом ли вообще суть брака»: SHAMAN объяснил, почему не носит обручальное кольцо

Фанаты и журналисты многократно обращали внимание на то, что певец SHAMAN не носит обручальное кольцо. В беседе с журналистами NEWS.ru артист объяснил, почему не берет с собой символ супружеской верности.

Ярослав Дронов признался корреспондентам, что не носит обручальное кольцо. Сейчас певец находится в отношениях — для него это второй брак. Если в первом у артиста, судя по всему, было украшение, символизирующее брачные узы, то во втором SHAMAN решил отказаться от этой идеи. По мнению знаменитости, суть узаконенных отношений не в этом.

«А в этом ли вообще суть брака? Чтобы носить кольцо?» — подытожил Ярослав.

Ранее певец SHAMAN заявил, что обязательно придет на свадьбу Григория Лепса. Так он прокомментировал роман артиста с 18-летней девушкой.