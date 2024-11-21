«Что с подбородком?»: 24-летнюю дочь Дмитрия Маликова заподозрили в пластике

24-летнюю дочь Дмитрия Маликова заподозрили в пластике после публикации фото. Стефания столкнулась с критикой в личном блоге.

Стефания Маликова показала результат новой фотосессии в роковом образе. Дочь певца снялась в вечернем черном платье, которое подчеркнуло ее фигуру, и лодочках. Также она собрала волосы, сделала макияж с красной помадой и надела украшение на голову. Посмотрев на снимки, пользователи Сети заподозрили Стефанию в пластике. Они заметили, что подбородок девушки выглядит слишком заостренным.

«Что за тень в районе горла и что с подбородком? Переборщила. Лучше только натянуть подбородок до груди, не 16 уже», — написали подписчики.

К слову, Стефания не стала отвечать на подозрения фолловеров.

Ранее Дмитрий Маликов заявил, что не общался с женой несколько недель из-за кризиса. Подробности читайте в этой новости.

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